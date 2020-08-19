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جامعة حفر الباطن : 623 مقررًا نظريًا جاهزة لـ الدراسة عن بعد

جامعة حفر الباطن : 623 مقررًا نظريًا جاهزة لـ الدراسة عن بعد

2020/08/19
الساعة 4:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة حفر الباطن : 623 مقررًا نظريًا جاهزة لـ الدراسة عن بعد جامعة حفرالباطن
المواطن - واس
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1 متابعة وإشراف لجان جامعة حفر الباطن
2 الدراسة عن بعد

أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة في اللجنة العليا للمخاطر، اليوم عن اعتماد الأدلة الاسترشادية المنظمة لعودة الدراسة الجامعية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1442هـ، الذي ينطلق بتاريخ 11 محرم المقبل، وتتضمن الفصول الافتراضية “عن بعد” للمقررات النظرية، والحضور للمعامل الدراسية في المقررات العملية.

متابعة وإشراف لجان جامعة حفر الباطن

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والرصد للحالة الصحية على مستوى الكليات، ولجان الإشراف العام على التعليم الإلكتروني والدعم الفني، وضوابط سير العملية التعليمية بمقررات التعليم الإلكتروني، وضوابط التقييمات والاختبارات الإلكترونية، وإعداد خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على أنظمة التعليم الإلكترونية، إضافة إلى توفير الدعم الفني المباشر وإنشاء قاعدة بيانات متعددة الوسائط للدعم الإلكتروني.

الدراسة عن بعد

وأضاف أن خطة العودة تضمنت تحويل نحو 623 مقررًا نظريًا إلى مقررات إلكترونية يقدمها أعضاء هيئة التدريس عبر الوسائط الإلكترونية المعتمدة، إضافة إلى 210 مقررات دراسية عملية حضورية للطلاب والطالبات، منوهاً بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.




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