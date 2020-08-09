جبال فيفا .. مناظر خلابة وقمم تعانق السحاب

المواطن - جازان

تزخر السعودية بالمئات من المواقع السياحية والمناظر الخلابة التي تجتذب السياح من مختلف بقاع الأرض للاستمتاع بالأجواء الرائعة والمناظر الطبيعية وسحر الطبيعة.

#السعودية_العظمى

جازان .. جبال فيفا .. مناظر خلابة .. سبحان الله .. من الصديق فهد الفيفي .. اتمنى هيئة السياحة تهتم بهذه المناطق وتسوق لها يابو علي دعوتك قُبلت ومنتظرينك 😂 pic.twitter.com/SyDVBiVvCC — د . ڜـ ـڄۚـ ـٰا̍؏ ا̍ڷمطـ ـڕڣۑْۧ ا̍ڵـﮪُذڶې (@shuj55) August 9, 2020

ونشر د . شجاع المطرفي عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق من خلاله مشاهد رائعة الجمال لجبال فيفا بمنطقة جازان.

وعلق المطرفي على المقطع بقوله “جازان .. جبال فيفا .. مناظر خلابة .. سبحان الله .. من الصديق فهد الفيفي .. أتمنى هيئة السياحة تهتم بهذه المناطق وتسوق لها”.

ويحرص السائحون على زيارة فيفا والمناطق السياحية في جازان للاستمتاع بالأجواء الرائعة خاصة بعد هطول الأمطار، والتي كست المرتفعات اللون الأخضر.

جبال فيفا العالية

وتمتاز جبال فيفا بمنتزهاتها وقممها العالية التي من أشهرها ” العبسية واللغثة والكدرة وبقعة الوشل والسرة وقرضة والسماع ” التي تكشف للناظر من أعالي تلك القمم, جمال جبال فيفا والمحافظات الأخرى المجارة لها ” الدائر بني مالك والعيدابي والعارضة ” في منظر مهيب يزينه منظر (وادي جوراء ووادي ضمد) وقد أحاطا بالمحافظة من جميع الجوانب في لوحة جمالية تمتزج فيها الحضرة وجريان المياه في منظر جمالي بديع من السفح إلى الوادي.

بيوت جبلية قديمة

وتقف البيوت الجبلية القديمة الأسطوانية الشكل ومدرجات جبال محافظة فيفا الزراعية, شاهد على قدم وأصالة حاضرة أهالي فيفا بوجه خاص وسكان المناطق الجبلية بالمنطقة بوجه عام, فتزينت جبال فيفا بتلك المدرجات التي يقدر الأهالي عددها بملايين المدرجات من الوادي إلى القمة, لتكون مواقع خصبة للزراعة وحفظ التربة من الانجراف بفعل مياه الأمطار والسيول التي يتم تصريفها بطرق هندسية بديعة توصل المياه من قمم الجبال وأسطح المنازل إلى خزانات تم إنشاءها لحفظ المياه والاستفادة منها في السقيا وري المزارع خاصة في فصول الجفاف وندرة الأمطار.

الأشجار العطرية والحبوب

ويعتمد أهالي فيفا على الزراعة وتربية الماشية كمصدرين للدخل, فتزرع الأشجار العطرية والحبوب بأنواعها وكذا الرمان والقشطة والعنب والكاكو والبن والجوافة والتمر الهندي وغيرها من الفواكه والخضراوات, إلى جانب تربية النحل, حتى عرفت جبال فيفا بجودة منتجاتها من العسل بأنواعه ” السدرة والقتاد والسمرة ” وغيرها.

وفي فيفا يجد السائح والزائر الباحث عن التراث ضالته عند زيارته لسوق “النفيعة” الذي يعد من أول الأسواق التي تقام بالمحافظة, الذي ما يزال يحافظ على طابعه التقليدي وبساطة دكاكينه ومعروضاته من التراث الجبلي القديم, وفي المقابل يقام سوق “حقو فيفا” الذي أقامته بلدية المحافظة وفق الطراز المعماري والخدماتي الحديث الذي يوفر الخدمات البلدية لمرتادي السوق والساحات الشعبية الواسعة التي تقام بها مناسبات وفعاليات المحافظة في الأعياد والمناسبات.



