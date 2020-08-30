المواطن - الرياض

نشرت وزارة التعليم، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

تذاع الدروس في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

يذكر أن قنوات عين التعليمية، التابعة لوزارة التعليم، كشفت في وقت سابق عن طريقة تحديث تردُّداتها، وأكدت على ضرورة إعادة ضبط القنوات مرة أخرى على نفس التردُّد بقمر (عرب سات 12437 عمودي).

ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومن أجل ضمان استمرار بثّ القنوات بأفضل جودة لتحديث القنوات.

خطوات تحديث قنوات عين:

ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الإعدادات.

– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.

– اختيار القمر الصناعي عرب سات.

– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.

– اختيار معدل الترميز 27500.

– ضبط الإرسال على DVB-S2.

– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.

انطلاق العام الجديد:

وتعتبر قناة أو مجموعة قنوات عين التعليمية من أبرز الوسائل التعليمية التي اعتمدتها وزارة التعليم من أجل عقد الحصص الدراسية للمقررات في مختلف المراحل الدراسية، بحيث تتيح إمكانية مشاهدة البث المباشر لقناة عين دروس، أو الرجوع إلى الدروس المسجلة والتي ستكون متوفرة في القناة الرسمية لعين التعليمية على الموقع العالمي يوتيوب.







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