جمال الطبيعة بجبال آل يحيى ينتظر قطار التنمية والسياحة

المواطن - علي شيبان - جازان

شكلت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان مؤخرًا لوحة جمالية على عدة مرتفعات شرق المنطقة ومنها جبال آل يحيى التابعة لمحافظة الداير حيث الطبيعة البكر الخلابة والساحرة.

وقال أهالي جبال آل يحيى في تصريحات إلى “المواطن” إن الجبال الواقعة شرق محافظة الداير بني مالك من أجمل المواقع السياحية في المنطقة ويوجد بها أعلى قمة في المنطقة والتي تعرف باسم جبال العريف.

وأضاف الأهالي أن هذه المرتفعات الجبلية تتميز بخضرتها الدائمة طوال أيام السنة ناهيك عن الأجواء الممطرة وأيضًا تنوع المحاصيل الزراعية فيها مثل مزارع البن الخولاني والذي يعتبر المحصول الأول في تلك المدرجات، موضحين أن هذه المرتفعات تضم عدة مواقع أثرية بما فيها 5 حصون وقلاع تاريخية يعود تاريخها إلى ما قبل عهد النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – كما روى بعض الأهالي.

وأشاروا إلى أن غياب قطار التنمية السياحية جعل من هذه المرتفعات الجبلية أماكن وعرة لا يمكن الوصول إليها بما في ذلك تعثر الطريق الرئيسي الموصل إليها منذ سنوات، مناشدين المسؤولين في المنطقة بالاهتمام بهذا الشأن، وتوفير التنمية والخدمات والاهتمام بالآثار لتصبح واجهة سياحية مهمة في المنطقة.



