جمال عارف: النصر أسقط نفسه في فخ الخسارة

المواطن - محمد سمعه

أكد الناقد الرياضي جمال عارف الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” على أن النصر هو من أسقط نفسه في فخ الخسارة ضد نادي الهلال أول أمس الأربعاء بالجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عارف لـ برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC: ” النصر هو من أسقط نفسه في فخ الخسارة ضد الهلال، الفريق لم يكن موجودًا فنيًا ومع ذلك لم يعترفوا بهذا الأمر، وقالوا إن هناك مؤامرة”.

وأضاف عارف: “بعض أعضاء الشرف في النصر، تسببوا في توتر الأجواء ووضع ضغط على اللاعبين قبل ديربي الهلال، لكن الهلال كان الأكثر تركيزًا فحقق المُراد”.

رئيس النصر يرد ببيان ناري

وفي وقت سابق، أصدر مجلس إدارة النصر أمس الخميس برئاسة صفوان السويكت بيانًا ناريًا لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم ردًا على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها العالمي ضد الهلال أول أمس الأربعاء برباعية مقابل هدف بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يُطالب بإقالة رئيس لجنة الحُكام

وجاء نص البيان كالتالي: “إلحاقًا لبيان نادي النصر الأول المتعلق بالأخطاء في عدالة المنافسة ونزاهتها، وكذلك في ظل وجود أخطاء التحكيم والمدعوم بالأسانيد والملاحظات على رئيس لجنة الحكام عن تطوير منظومة عمل الحكام وأخطاء التحكيم في شهر أكتوبر 2019م والذي قد تنبأ بعدم كفاءة العاملين في تقنية VAR, والفشل الملحوظ في إحضار نخبة حكام العالم رغم توفر متطلبات النجاح من دعم وتهديدها لعدالة المنافسة وميزان العدالة، على الرغم من وجود دعم مالي ومعنوي من أصحاب القرار”.

وأضاف البيان: “وإلحاقًا لخطاب نادي النصر الأول حول عدالة المنافسة وتطور لعبة كرة القدم الموجه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن الملاحظات وهو ما كان غائبًا وبوضوح من الطاقم التحكيمي في مباراة النصر مع الهلال الأخيرة وخصوصًا حكام تقنية VAR، كما أن النصر سبق له وأن طالب بإعفاء رئيس لجنة الحُكام”. وتابع بيان النصر: “ووفقًا لما سبق، فإن النصر يُطالب بعد عدم الاهتمام بإعفاء رئيس لجنة الحُكام، بـ الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهذه الدعوة يكفلها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم بموجب أحكام المادة رقم 29، والتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية لإعفاء رئيس لجنة الحُكام”.



