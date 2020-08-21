جماهير الهلال تُطالب برحيل لاعبَين بعد كلاسيكو الأهلي

المواطن - محمد سمعه

طالبت جماهير الهلال، إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، بضرورة بيع لاعبين في الفريق الكروي الأول والتخلص منهما، وذلك بعد أن قدما أداءً باهتًا في مباراة الأهلي التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعبر حساب النادي في “تويتر” طالبت الجماهير برحيل كل من السوري عمر خربين والكولومبي جوستافو كويلار، خاصة أنهما لم يُقدما المردود الفني المُنتظر منهما، إضافة لتسبب كويلار بصورة كبيرة في هدف الأهلي الأول الذي سُجل عبر اللاعب عمر السومة في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

الهلال خسر لكنه لا يزال في الصدارة

وكان رصيد نادي الهلال توقف عند 60 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بينما رفع الراقي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب.

وتحدث الناقد الرياضي عادل التويجري الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” عقب مباراة الأهلي قائلًا بأنه يجب على الإدارة الهلالية، التخلص من خربين خلال فترة الانتقالات الصيفية، في حال لم يتسبب في إرهاق الخزينة المالية لأزرق العاصمة، مضيفًا أن اللاعب السوري خارج الخدمة تمامًا منذ بداية موسم 2019/2020.

مواجهة نارية مرتقبة بين الأزرق والفيصلي

ويستعد أزرق العاصمة لمواجهة الفيصلي في الجولة الـ27 من الدوري يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيسعى للفوز لتعويض خسارته ضد الأهلي أمس.





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