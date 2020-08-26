جماهير برشلونة تقتحم النادي بسبب ميسي والشرطة تتدخل

المواطن - محمد سمعه

أقدمت جماهير برشلونة الإسباني على صُنع ثورة ضد مجلس إدارة النادي، وذلك بعدما تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي برغبته للرحيل عن صفوف البارشا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير صحافية إسبانية إن جماهير البارشا هتفت ضد جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة حيث طالبت بالحفاظ على ميسي والإبقاء عليه، كما تحركت الشرطة الإسبانية لحماية مقر النادي، وتفرقة الجماهير بعد هتافهم.

ميسي يُفاجئ إدارة برشلونة:

وفي وقت سابق، فاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إدارة نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعدما قرر مغادرة النادي الكتالوني صيف العام الجاري.

وذكرت شبكة TYC الكتالونية أن ميسي قرر الذهاب لتدريبات برشلونة بدءًا من يوم الاثنين المقبل، كقرار مفاجئ بعدما أعلن رغبته في الرحيل وعدم حضور تدريبات البارشا، لكنه سيحضر التدريبات تجنبًا للدخول في أي مشاكل قانونية وفي الوقت ذاته سيكون متمسك بالرحيل عن البارشا.

وكان النجم الأرجنتيني أعلن رغبته في الرحيل لإدارة النادي الكتالوني أمس الثلاثاء بإرسال فاكس رسمي لإدارة جوزيب بارتوميو، وذلك بسبب موسم 2019/ 2020 الكارثي للنادي الكتالوني حيث خرج فيه برشلونة بدون أي بطولة وتلقى هزيمة قاسية بالخسارة من بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور الثمانية بـ دوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020.

برشلونة يُحدد خليفة النجم الأرجنتيني:

وكانت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية قالت الأحد الماضي إن إدارة برشلونة تُخطط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي ليكون خليفة النجم الأرجنتيني في المرحلة المُقبلة في نادي برشلونة.

ولم يجدد ديبالا عقده مع يوفنتوس بالفترة الحالية، حيث سينتهي في العام المقبل، مما يجعل الفرصة مناسبة لـ برشلونة للتحرك وضم اللاعب.





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