جوجل يحتفل بـ يوليوس لوثر ماير Julius Lothar Meyer فمن هو؟

المواطن - متابعة

احتفل موقع البحث الأشهر جوجل اليوم الأربعاء بذكرى مرور 160 عامًا على ميلاد العالم الكيميائي الألماني بيوليوس لوثر ماير Julius Lothar Meyer وفيما يلي تستعرض “المواطن” أبرز المعلومات عنه.

أشهر علماء قرنه:

يوليوس لوثر ماير Julius Lothar Meyer هو عالم كيميائي ألماني، ولد عام 1830 وتوفي عام 1895، واستطاع إثبات العلاقة بين الكتل الذرية وخصائص العناصر، مما جعله أحد أشهر العلماء في قرنه وقام بعده العالِم الكيميائي الروسي ديمتري مينديليف علي تطويرالجدول الدوري للعناصر ، حيث يتم تجميع العناصر وفقًا لكتلها الذرية وخصائصها.

ونجح يوليوس لوثر ماير في استنتاج أن العناصر يمكن أن تتكون من أنواع عديدة من الجسيمات الأصغر، دفعت هذه الفكرة أشخاصًا آخرين لدراسة التركيب الذري.

كما أسس العلاقة بين الكتل الذرية، وخصائص العناصر، ورتب العناصر بترتيب متزايد للكتلة الذرية.

مؤلفاته:

ومن مؤلفات Julius Lothar Meyer يوليوس لوثر ماير:

‪Modern theories of chemistry (1888)‏

‪Outlines of theoretical chemistry (1892)‏

Outlines of theoretical chemistry 1892

وتوفي ماير في عام 1895 عن عمر 65 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

ويمكن الاطلاع على السيرة الذاتية للعالم الألماني عبر الرابط هنا أو من هنا.





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