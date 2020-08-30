جوليانو أقرب للانضمام إلى هذا الفريق

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب البرازيلي جوليانو، قريبًا من الرحيل عن نادي النصر، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع اهتمام بعض الأندية التركية والبرازيلية بالتعاقد معه.

جوليانو يرحل رفقة بعض النجوم

وبعد خسارة نادي النصر لـ لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فمن المتوقع رحيل بعض النجوم عن صفوف أصفر العاصمة بعد نهاية الموسم في السعودية.

وذكرت صحيفة mynet أن نادي فنربخشة التركي أصبح أقرب من أي وقت مضى، حول ضم اللاعب البرازيلي وسيضمه بدون مقابل، حيث سيحصل نجم النصر على ورقة من الفيفا تسمح له بالانضمام إلى فنربخشة، بعد فسخ عقده مع بطل الدوري في الموسم الماضي بسبب تأخر الحصول على مستحقاته المالية.

وكان النصر خسر لقب الدوري، رغم فوزه أمس على نادي الفيحاء بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة والعشرين حيث اتسع الفارق بينه وبين نادي الهلال المتصدر إلى ست نقاط، لكن الأفضلية للفريق الهلالي بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة على نادي النصر.

ويستعد النصر للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة لتعويض خسارته للقب الدوري السعودي.

وكان جوليانو انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من صفوف نادي فنربخشة.

جدير بالذكر أن اسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر ارتبط بمغادرة العالمي بعد خسارة الفريق للدوري وفقًا لـ تقارير صحافية.

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