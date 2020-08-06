جوليانو ورومارينيو يُنافسان على أفضل الأهداف الجماعية بآسيا

المواطن - مروة نبيل

يُنافس نجما النصر والاتحاد، البرازيليان جوليانو ورومارينيو على أفضل الأهداف التي تم تسجيلها بشكل جماعي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

5 أهداف تتنافس

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، عن أجمل الأهداف التي جاءت عبر مجهود جماعي في البطولة القارية، ومنح الجماهير الفرصة للتصويت حتى 13 أغسطس الجاري.

ويتنافس على أجمل الأهداف الجماعية في بطولة دوري أبطال آسيا بجانب جوليانو ورومارينيو كل من؛ نجم الهلال السابق، ويسلي بهدف ضد العين الإماراتي، ولاعب غامبا أوساكا، هيرويوكي آبي، ونجم كاوازاكي فرونتال، لياندرو دامياو.

جوليانو ضد الزوراء

وتحدث الاتحاد الآسيوي في تقريره عن هدف النجم البرازيلي قائلًا: “كان النصر يتقدم بالنتيجة 3-1 أمام الزوراء العراقي في دور المجموعات لنسخة 2019، قبل أن يضيف الفريق الهدف الرابع بصورة مميزة”.

وتابع قائلًا: “فقد تبادل لاعبو النصر 21 تمريرة ناجحة قبل أن تصل الكرة داخل منطقة الجزاء إلى جوليانو ليسدد في الشباك”.

رومارينيو ضد الريان

وقال عن هدف رومارينيو: “تقابل نادي الاتحاد السعودي مع الريان القطري في دور المجموعات عام 2019، حيث نجح الاتحاد في تحقيق الفوز بنتيجة 2-0”.

وأضاف: “وجاء الهدف الثاني للاتحاد بعد تمريرة متقنة من كارلوس فيلانوفا في الجهة اليمنى وصلت إلى رومارينيو ليحولها متقنة في شباك الحارس فهد يونس”.

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