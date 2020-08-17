جونز يخطف الأنظار في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

خطف الأسترالي براد جونز الأنظار بعد تألقه اللافت هذا الموسم، ليكون من أبرز حراس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وليس النصر فقط.

جونز يخطف الأنظار:

ولم تهتز شباك جونز خلال مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُحافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية على التوالي والـ12 في البطولة هذا الموسم.

ولعب جونز دورًا بارزًا في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لانتصارات هامة هذا الموسم، بتصدياته المميزة، قبل أن يتعرض لإصابة وتؤثر على مستواه، ولكنه نجح في استعادة بريقه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد جونز أكثر حراس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حفاظًا على نظافة شباكه بعد مرور 25 جولة برصيد 12 مرة، وبفارق مرتين عن حارس مرمى الشباب والمنتخب التونسي فاروق بن مصطفى.

الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك:

ونجح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف، في الحفاظ على نظافة شباكه 8 مرات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع حارس الفيصلي مصطفى ملائكة.

وتمكن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الجزائري مصطفى زغبة، من الحفاظ على نظافة شباكه 7 مرات حتى الآن، متساويًا مع مواطنه رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق.





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