جيجي حديد حامل وملايين الإعجاب في ساعات

المواطن - متابعة

شاركت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية، جيجي حديد صورًا جديدة لها من حملها، حصدت فيها ملايين الإعجاب في غضون ساعات.

وعلقت جيجي حديد على الصور بالقول: “أقدس هذا الوقت… أقدر كل حبكم وتمنياتكم الطبية، ولا أستطيع نسيان التقاط هذه الصور المميزة برفقة أصدقائي… شكرا لكم، وأحبكم”.

وقبل أيام قليلة شاركت جيجي حديد نظامها الغذائي خلال الحمل وجميع الأطعمة اللذيذة التي كانت تتناولها طوال فترة حملها.

وتوجهت العارضة إلى إنستغرام وشاركت منشورًا جديدًا حول الأشياء التي تشعر بالامتنان لها، بما في ذلك لفائف القرفة (السينابون) ولفائف السوشي.

كما نشرت مجموعة من الصور بتعليق واحد :”تقدير وامتنان”، وكانت الصور لأشياء تقدرها جيجي خلال فترة الحمل مثل المنظر في مزرعة عائلتها عند غروب الشمس والغيوم.

جيجي حديد اسمها بالكامل جيلينا نورا حديد وهي مواليد 23 أبريل 1995 وهي شخصية مشهورة في الولايات المتحدة والعالم ومن أصول فلسطينية من طرف والدها محمد حديد.

ووقعت حديد مع آي إم جي مودلز في عام 2013 وفي في نوفمبر 2014، دخلت لأول مرة في قائمة أعلى 50 عارضة في ترتيب Models.com أما في عام 2016، فازت بلقب أفضل عارضة أزياء عالمية لهذا العام من قبل مجلس الأزياء البريطاني في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية.

وولدت وترعرعت في لوس أنجلوس ووالدتها هي العارضة السابقة يولندا حديد ولدت باسم “فان دين هيريك” وهي هولندية.

ولجيجي اثنان من الأشقاء الأصغر سنًا بيلا، وأنور، وكلاهما أيضًا عارضا أزياء، كما أن لديها اثنين من الأخوات الكبار من جهة والدها وهما مارييل وآلانا.

وفي عام 2013، تخرجت جيجي حديد من مدرسة ماليبو الثانوية، حيث كانت قائدة فريق الكرة الطائرة، فضلًا عن كونها متسابقة خيل، وبعد المدرسة الثانوية انتقلت إلى مدينة نيويورك من أجل التركيز على دراستها وحياتها كعارضة أزياء، كما أنها درست حديد علم النفس الجنائي في ذا نيو سكول بداية من خريف 2013، ولكن علقت دراستها من أجل التركيز على مهنتها كعارضة أزياء.





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