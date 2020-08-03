جيسوس يوقع عقد تدريب بنفيكا رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

وقع مدرب الهلال السابق، خورخي جيسوس عقد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي رسميًّا، اليوم الاثنين.

جيسوس يقود بنفيكا:

واتفق المدرب البرتغالي مع إدارة نادي بنفيكا على تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، ويسعى خلال هذه الفترة لتكوين فريق قوي يستطيع المنافسة في أوروبا، ويُعيد سيطرته على لقب الدوري المحلي.

ونشر حساب نادي بنفيكا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن التوقيع مع خورخي بشكل رسمي، فيما علق المدرب البرتغالي قائلًا: “لقد أتيت للفوز”.

خورخي جيسوس:

وحقق المدرب البرتغالي نجاحات عديدة خلال الموسم الماضي، حيث ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو بشكل مميز تحت قيادته؛ وتوج معه بلقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، وشارك في كأس العالم للأندية.

وسبق للمدرب البرتغالي تدريب بنفيكا خلال الفترة بين عامي 2009 و2015، وحقق خلالها 225 انتصارًا في كل المسابقات، وفاز بالدوري 3 مرات، وكأس البرتغال مرة وحيدة وكأس الدوري 5 مرات، كما نال جائزة أفضل مدرب في الدوري خلال آخر موسمين له معه.

ودرب بعد ذلك فريق سبورتنج لشبونة لمدة 3 مواسم، قبل أن يرحل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وتوج معه بلقب كأس السوبر السعودي، وتركه وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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