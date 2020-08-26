جيش الاحتلال يطلق أكثر من 20 قذيفة فسفورية حارقة على حدود لبنان

المواطن - متابعة

قالت تقارير إعلامية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجومًا بأكثر من 20 قذيفة فسفورية حارقة على المنطقة الحدودية جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن “حادث أمني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية”، مضيفًا أنه “تم إغلاق بعض الطرقات”.

وأصدر تعليمات تالية إلى سكان عدة بلدات حدودية تنص على حظر أي نشاط في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية، مشددًا على أنه يجب على السكان البقاء في المنازل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحادث وقع خلال وجود رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، برحلة في فندق بالشمال وهو ليس بعيدًا عن منطقة التوتر.





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