حائل تسجل 85 إصابة كورونا جديدة وإجمالي الحالات النشطة 619

المواطن - عارف السويدي - حائل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل ٨٥ حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة حائل.

توزيع حالات كورونا في حائل

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت داخل المنطقة بواقع ٨١ حالة في حائل، ٣ حالات في محافظة الشنان وحالة واحدة في محافظة الغزالة.

حالات التعافي من كورونا

من جهة أخرى ارتفعت حالات التعافي اليومية بواقع (٢٧) حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى (٤٥٢٤) حالة ‏فيما بلغ إجمالي الوفيات (٢٩) حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات النشطة وصل إلى (٦١٩) حالة بينما بلغ إجمالي الحالات المصابة في حائل (٥١٧٢) حالة .





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