حالات كورونا في الكويت 71713 والوفيات 478

المواطن - متابعة

ارتفعت حالات كورونا في الكويت اليوم بمقدار 514 إصابة جديدة تم رصدها في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71713 حالة وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 478 حالة.

توزيع حالات كورونا في الكويت

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ514 السابقة تضمنت 359 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 84ر69 في المئة و 155 حالة لغير الكويتيين بنسبة 16ر30 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 122 حالة في منطقة الجهراء الصحية و118 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و111 حالة في منطقة الفروانية الصحية و83 حالة في منطقة حولي الصحية و80 حالة في منطقةالعاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7716 حالة.

فحص كورونا في الكويت

ولفت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 3223 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 532353 فحصًا.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.



