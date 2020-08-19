حاولا تهريب 37 كيلو حشيش سيرًا على الأقدام في جازان!

المواطن - واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود حاولا تهريب كمية من مادة الحشيش المخدّر.

وصرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان – محافظة الداير – ألقت القبض – بفضل الله – على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود – (إثيوبيي الجنسية) وذلك أثناء محاولتهما تهريب (37) كيلو من مادة الحشيش المخدّر، سيرا على الأقدام، وجرى استكمال إجراءات تسليمهما والمضبوطات للجهة ذات الاختصاص.





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