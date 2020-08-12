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حجز يخوت ودراجات مائية مملوكة لمشاهير الكويت
طالبت النيابة بمنع تصرف المتهمين أو القيام بأي تعاملات

حجز يخوت ودراجات مائية مملوكة لمشاهير الكويت

2020/08/12
الساعة 12:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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حجز يخوت ودراجات مائية مملوكة لمشاهير الكويت
المواطن - متابعة

أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها المشاهير المتهمون في قضية غسل الأموال.

وطالبت النيابة وزارة المواصلات في كتاب رسمي، بمنع تصرف المتهمين أو القيام بأي تعاملات لدى الوزارة، أو لمن يوكلونهم أو ينوب عنهم، سواء بالبيع أو بأي نوع من أنواع التعاملات لدى الوزارة.

كما قدمت النيابة سجلًا يبين عدد اليخوت والمراكب والدراجات المائية، التي يملكها المتهمون ليسهل على المواصلات تنفيذ القرار فورًا.

وفتحت النيابة العامة- في وقت سابق- ملفات المشاهير، وأصدرت قرارًا بتجميد أرصدة 10 منهم، حتى الآن، ومنعهم من السفر.

كما كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة في الكويت تسلمت رسميًّا بلاغات جديدة بشأن غسل أموال وتضخم حسابات بعض المتهمين، وكان أبرزها ضد الفنانة فوز الشطي والإعلامية نهى نبيل.




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