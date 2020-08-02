حقيقة ارتكاب النصر لـ مخالفة جسيمة قبل الديربي

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي النصر، لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد جاره الهلال يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وكانت تقارير صحافية، تحدثت عن ارتكاب النصر لمخالفة جسيمة تتعلق بـ تسجيله للاعب البرازيلي مايكون في نظام الـ TMS، حيث قيل إن العالمي تمت مجاملته.

وعلى الفور رد القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش على هذا الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “اللاعب المُعار يُسجل إعارة فإذا اتفق الناديان على انتقاله، تتغير صفته إلى انتقال وليس تسجيلًا جديدًا، نظام tms لا يقبل التسجيل الجديد خارج فترتي التسجيل وهذا بالنسبة لـ مايكون”.

النصر لم يتعرض للمجاملة

وأضاف الدويش: “لو كان لـ النصر استثناء في نظام TMS لسجل اللاعبين المنتقلين إليه مثل عبدالفتاح عسيري، امسحوا دموعكم فلا استثناء ولا دعم ملياري”.

من ناحية أخرى، يطمح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، للتعاقد مع صفقة جديدة من نادي الشباب، وذلك بعد ضمّه للاعب عبدالمجيد الصليهم من صفوف الليث، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث من المنتظر وجود صفقات تبادلية من العيار الثقيل بين النصر والشباب.

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن نادي النصر على استعداد للتخلي عن حارسه عبدالله العويشير بصورة نهائية لـ الشباب، حيث يلعب مع الليث حاليًا على سبيل الإعارة، أو التخلي عن عبدالله العويشير واللاعب يحيى الشهري، واللاعب فهد الجميعة للشباب مقابل ضمّ المدافع حسان تمبكتي الذي يلعب حاليًا مع الوحدة على سبيل الإعارة من الشباب.

وقبل عرض مبدأ “الصفقات التبادلية” بين النصر والشباب، يرتبط المدافع حسان تمبكتي بعقد مع الليث ينتهي في عام 2024. لا تستفزوا نجم النصر من ناحية أخرى، طالب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، جماهير نادي الهلال بتجنب استفزاز اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الكروي الأول بـ النصر، وذلك قبل أيام من ديربي الرياض بين الفريقين في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتحدث المريسل لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: “لجماهير الهلال لا تستفزون اللاعب المغربي، عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد رد أحد مشجعي الهلال أن الإعلام النصراوي، يصنع أسطورة منه”.



