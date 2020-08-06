حقيقة تعرض النصر للظلم بعدم احتساب ركلتي جزاء

المواطن - محمد سمعه

كشف الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد حقيقة تعرض نادي النصر لظلم تحكيمي ضد الهلال بعدم احتساب ركلتي جزاء له في ديربي الرياض، الذي انتهى أمس بفوز الهلال برباعية مقابل هدف، في الجولة الـ23 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

النصر له ركلة جزاء واحدة فقط صحيحة:

وقال الخبير التحكيمي في حديثه للقنوات الرياضية السعودية: “النصر له ركلة جزاء بالدقيقة الـ40، وذلك بعد جذب قميص عمر هوساوي من اللاعب كارلوس إدواردو، ولكن ركلة الجزاء الثانية للنصر التي كان العالمي يريدها في الدقيقة الـ18، ليست ركلة جزاء، والهلال أيضًا له ركلة جزاء صحيحة احتُسبت لـ جيوفنكو في الدقيقة الـ51”.

وكان الشوط الأول بدأ بشكل هادئ من قبل الفريقين، ولكن الهلال كشر عن أنيابه سريعًا حيث نجح الإيطالي جيوفنكو في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ35، ولكن سلطان الغنام قاتل بقوة حتى أضاف هدف التعادل للنصر بالدقيقة الـ47 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد نادي الهلال للتقدم من جديد، عن طريق إحراز الهدفين الثاني والثالث عبر الفرنسي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو بالدقيقتين الـ55 والـ59 على التوالي.

وواصل الهلال ضغطه الهجومي الشرس، حتى تمكن اللاعب غوميز من إضافة رابع أهداف الهلال بالدقيقة الـ80.

الهلال ينفرد بالصدارة والنصر وصيفًا:

وكانت مباراة الهلال والنصر شهدت إلغاء الحكم الفرنسي لهدف سجله اللاعب بيتروس للنصر في الشوط الثاني، وذلك بسبب تسلل اللاعب جوليانو.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 54 نقطة في صدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني.



