‎الرئيسية
الرياضة
حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات جولة "عيدنا عيدين"

حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

2020/08/05
الساعة 3:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
17
0
طباعة
حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان الحكم جورجي كاباكوف
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 مباريات اليوم
1.1 الوحدة ضد الشباب
1.2 العدالة ضد الاتفاق

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباريات اليوم

وتُقام 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت مباريات الأمس قد انتهت جميعها بالفوز، حيث تغلب الفتح على الفيحاء بثنائية نظيفة، وخسر الاتحاد أمام أبها بهدفين مقابل هدف، وسقط التعاون ضد الفيصلي بالنتيجة ذاتها، واكتسح الأهلي فريق الحزم برباعية مقابل هدفين، وفاز الرائد على ضمك بثلاثية دون رد.

الوحدة ضد الشباب

ويدير مباراة الوحدة ضد الشباب اليوم، محمد الهويش ويُساعده عبدالرحيم الشمري وياسر السلطان، وسيكون رائد الزهراني حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو شكري الحنفوش، ويُساعده مفرح الحسن.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز التاسع بـ31 نقطة.

العدالة ضد الاتفاق

ويقود مباراة العدالة ضد الاتفاق طاقم تحكيم بلغاري مكون من جورجي كاباكوف حكم ساحة، ويُساعده مارتين مارجاريتوف وديفان فولكوف، والحكم الرابع سلطان الحربي، وحكم الفيديو البولندي دانيال ستيفانسكي، ويُساعده سامي الجريس.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد فريق الاتفاق في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

مواضيع ذات صلة

موعد مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

حكم مباريات اليوم
حكم مباريات اليوم



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :