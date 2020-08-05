حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباريات اليوم

وتُقام 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت مباريات الأمس قد انتهت جميعها بالفوز، حيث تغلب الفتح على الفيحاء بثنائية نظيفة، وخسر الاتحاد أمام أبها بهدفين مقابل هدف، وسقط التعاون ضد الفيصلي بالنتيجة ذاتها، واكتسح الأهلي فريق الحزم برباعية مقابل هدفين، وفاز الرائد على ضمك بثلاثية دون رد.

الوحدة ضد الشباب

ويدير مباراة الوحدة ضد الشباب اليوم، محمد الهويش ويُساعده عبدالرحيم الشمري وياسر السلطان، وسيكون رائد الزهراني حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو شكري الحنفوش، ويُساعده مفرح الحسن.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز التاسع بـ31 نقطة.

العدالة ضد الاتفاق

ويقود مباراة العدالة ضد الاتفاق طاقم تحكيم بلغاري مكون من جورجي كاباكوف حكم ساحة، ويُساعده مارتين مارجاريتوف وديفان فولكوف، والحكم الرابع سلطان الحربي، وحكم الفيديو البولندي دانيال ستيفانسكي، ويُساعده سامي الجريس.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد فريق الاتفاق في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

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