حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباريات اليوم

وتُقام 4 مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يلعب الهلال مع الفيصلي، ويواجه ضمك فريق الأهلي، ويحل التعاون ضيفًا على الوحدة، ويستضيف النصر فريق العدالة.

وكانت مباريات الجولة الـ27 قد انطلقت بالأمس، ونجح الاتحاد في استعادة نغمة الانتصارات وفاز على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما اكتسح الاتفاق فريق الرائد برباعية نظيفة، وتجاوز الفتح عقب الحزم بنتيجة 4/3، وتعادل الشباب وأبها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال ضد الفيصلي

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة السابعة مساءً بمواجهة الهلال ضد الفيصلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ويسعى الزعيم لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز، فيما يطمح عنابي سدير لخطف الثلاث نقاط.

ويدير مباراة الهلال ضد الفيصلي طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة نيستور بيتانا، ويُساعده لوكاس جيرمانوتا وماكسمليانو ديل يسو، والحكم الرابع فيصل البلوي، وحكم الفيديو البرتغالي برونو إستيفيس، ويُساعده فهد العمري.

ضمك ضد الوحدة

ويقود مباراة ضمك ضد الأهلي الحكم الليتواني جيديمانيس مازيكا، ويُساعده الصربيان ميلوفان ريستيش وداليبور ديورفيتش، والحكم الرابع محمد البريدي، وحكم الفيديو النيوزيلندي ماثيو كونجر، ويُساعده ياسر السلطان.

ويلعب ضمك ضد الوحدة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ويسعى الفريق الضمكاوي لتحقيق الفوز أملًا في البقاء وسط الكبار الموسم المقبل، فيما يطمح الراقي لمواصلة انتصاراته.

الوحدة ضد التعاون

ومن المقرر أن يقود مباراة الوحدة ضد التعاون طاقم تحكيم إسكتلندي بقيادة ديفيد روم، ويُساعده جريمي ستيوارت وروبرت مادين، والحكم الرابع ممدوح الشهدان، وحكم الفيديو الأوروغوياني أندريس كونها، ويُساعده عبدالرحيم الشمري.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة مباراة الوحدة ضد ضمك اليوم، ويطمح فرسان مكة لتحقيق الفوز، فيما يسعى سكري القصيم لإنهاء سلسلة النتائج السلبية وحصد الثلاث نقاط.

النصر ضد العدالة

وتُختتم مباريات اليوم عند الساعة 8:50 مساءً، بمواجهة النصر ضد العدالة على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويسعى العالمي لتحقيق الفوز أملًا في تقليص الفارق مع الهلال، فيما يطمح الفريق الضيف لتحقيق نتيجة إيجابية.

وعُين طاقم تحكيم من لاتفيا بقيادة أندريس تريمانيس لإدارة مباراة النصر ضد العدالة اليوم، ويُساعده هارالدس جوديرمانيس وأليكساي سباسجونيكوفس، والحكم الرائد رائد الزهراني، وحكم الفيديو البرتغالي ميغيل أزفيدو، ويُساعده بدر الشمراني.

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