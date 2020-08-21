حكام مصريون لإدارة مباريات آخر جولتين بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تلقيه بيانًا من نظيره السعودي طلب فيه، إرسال طاقم حُكام مصري لإدارة بعض المباريات بآخر جولتين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وقال اتحاد القدم المصري في بيانه عبر “الفيسبوك” اليوم: “تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًّا من نظيره السعودي، يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم مصري لإدارة مباريات ببطولة الدوري السعودي”.

هوية الطاقم التحكيم المصري لإدارة بعض مباريات دوري محمد بن سلمان:

وأضاف البيان: “وقال الاتحاد السعودي في خطابه إنه يرغب في الاستعانة بخدمات طاقم التحكيم المكون من جهاد جريشة (حكم ساحة)، والمساعدين، أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات، للمشاركة في إدارة مباريات بالجولتين (29 و30) من دوري محمد بن سلمان للمحترفين”.

اتحاد القدم المصري يُرحب بطلب نظيره السعودي:

واختتم البيان قائلًا: “ومن جانبه وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب الاتحاد السعودي الشقيق، وسيغادر الطاقم إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم”.

وفي وقت سابق، أنهى الأهلي مباراته ضد الهلال بالفوز بنتيجة 2/ 1 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للأهلي عمر السومة واللاعب عبدالفتاح عسيري، بينما سجل للهلال اللاعب علي البليهي.

وكانت اختيارات لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاقت اعتراضات من نادي النصر، حول طاقم تحكيم مباراته ضد الهلال التي أُقيمت في الجولة الـ23، حيث وجّه نادي النصر أصابع الاتهام لطاقم التحكيم، بعد أن خسر من أزرق العاصمة بنتيجة 4/ 1 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.





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