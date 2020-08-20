حكم مباراة النصر والتعاون يستعرض مهاراته

المواطن - محمد سمعه

استعرض الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا حكم مباراة النصر والتعاون اليوم مهاراته بالكرة، وذلك خلال المباراة بين الفريقين التي أُقيمت في الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبدو أن تألق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في المباراة، أثار الغيرة لدى الحكم الدولي الشهير، الذي داعب الكرة في إحدى التوقفات في المباراة.

ويُعد الحكم نيستور بيتانا واحدًا من أفضل الحكام بالعالم حاليًا، حيث أدار المباراة الافتتاحية والنهائية لكأس العالم 2018 الذي أُقيم في روسيا.

حمدالله يُسجل هاتريك ويقود النصر لمطاردة الهلال

وفي وقت سابق، نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر في قيادة العالمي لتحقيق فوز كاسح على التعاون برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ نادي النصر، المباراة ضاغطًا بكل قوة، حتى تمكن اللاعب حمدالله من إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الخامسة بعد عرضية متقنة من اللاعب أحمد موسى.

وواصل العالمي ضغطه بقوة، حتى أضاف المغربي نور الدين أمرابط ثاني أهداف النصر بالدقيقة السابعة عشرة بعد تمريرة من أحمد موسى. وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون، بتقدم العالمي بثنائية نظيفة. وفي الشوط الثاني أضاف حمدالله ثالث أهداف النصر وثاني أهدافه بالدقيقة الخمسين بعد تمريرة متقنة من أمرابط، ثم قلص اللاعب هيلدون أوجستو الفارق للتعاون بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والخمسين. وعاد حمدالله وسجل “الهاتريك” والرابع لنادي النصر بالدقيقة الـ82 من ركلة جزاء. النصر يقترب من الهلال المُتصدر وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 54 نقطة في المركز الثاني، وبفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 32 نقطة.





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