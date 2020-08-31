حيلة برشلونة مع مدافعه لضم صفقة من الدوري الفرنسي

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي برشلونة الإسباني خطته وذلك من أجل التخلص من المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سبب رغبة برشلونة حول التخلص من أومتيتي

ويرغب البارشا في التخلص من أومتيتي بسبب كثرة إصاباته وعدم استفادة الفريق منه في الكثير من المباريات بموسم 2019/2020.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن البارشا يود عقد صفقة تبادلية مع ليون الفرنسي، بانتقال أومتيتي للنادي الفرنسي، مقابل التعاقد مع اللاعب الهولندي ممفيس ديباي.

وتأتي رغبة البارشا في ضم ديباي لتدعيم الجانب الهجومي بعد رحيل الأوروغوياني لويس سواريز.

وكان الهولندي رونالد كومان مدرب البارشا الجديد أخبر أومتيتي أنه لن يكون له أي مكان في تشكيلة النادي الكتالوني في الموسم الجديد.

راكيتيتش يقترب من ناديه الجديد

ومن ناحية أخرى، توصل اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاتفاق مع ناديه الجديد للانضمام له لمدة 3 سنوات، وذلك بعد مغادرة البارشا.

وقالت صحيفة “سبورت” اليوم الاثنين إن راكيتيتش سينضم لفريق إشبيلية الإسباني لمدة 3 سنوات حيث سيعلن البارشا رسميًا عن رحيله في الساعات القليلة المقبلة.

وكان البارشا قرر الاستغناء عن العديد من اللاعبين، وذلك من أجل تصحيح مسار الفريق بعد موسم 2019/2020 الكارثي، الذي لم يحقق فيه النادي الكتالوني أي بطولة.

ذات صلة : راكيتيتش يرحل عن برشلونة وينضم إلى إشبيلية







شارك الخبر