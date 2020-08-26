المواطن - مروة نبيل

أثار نجم فريق الفيصلي خالد الغامدي حالة من الجدل، بعد تصويره زيارة لجنة المنشطات إلى مقر النادي قبل مباراة الهلال.

خالد الغامدي يُثير الجدل

ونشر خالد الغامدي عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، زيارة لجنة المنشطات لنادي الفيصلي، وعلق قائلًا: “منورين المنشطات اليوم.. حركات أول مرة أشوفهم”، ليثير حالة من الجدل بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرر خالد الغامدي تصرفه قائلًا: “تصويري للجنة المنشطات ليس لي هدف فيه، ومن حقي أن أصور داخل النادي بشكل عادي وأنشرها على حسابي بسناب شات، ولم أقم بالتطفل على أحد”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”: “ليست مسؤوليتي سوء فهم الناس وصنعهم قضية من لا قضية، والبعض مثير للجدل.. صدمت بتواجد لجنة المنشطات بالرغم من ظروف جائحة كورونا، وشروط التباعد، والموضوع عادي”.

انتقادات لتصريحه المثير

وعلق الإعلامي حسن القرني على تصريحات خالد الغامدي قائلًا: “هل من الطبيعي إذا جاءت لجنة المنشطات إلى أي مكان يتم تصويرهم وينزل مقطع مثل هذا.. أول مرة أرى حالة مثل هذه.. التصوير مثير!”.

وانتقد الإعلامي الرياضي بندر الرشود نجم نادي الفيصلي، وقال خلال برنامج “الديوانية”: “خالد الغامدي أثار ضجة بعد تصويره للجنة المنشطات.. اللجنة تدور على كل الأندية”.

وتفاعلت الجماهير مع تصريحات الغامدي بطريقتها عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث طالبوه بالتركيز على تطوير أدائه في المستطيل الأخضر، وسخروا من مستواه في مباراة الهلال والفيصلي، والتي انتهت بفوز الزعيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).





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