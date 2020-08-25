خالد الفيصل يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات

المواطن - مكة المكرمة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات، نظرًا لما تشكله من خطر على صحة وسلامة سكان تلك الأحياء.

كما تضمن التوجيه تشكيل لجان في كافة محافظات المنطقة تتولى تحديد وإزالة المواقع والرفع لسموّه بتقرير عن النتائج الميدانية.

تتكون اللجان المشكلة في كافة محافظات المنطقة من:

•الأمانات

•الشرطة

•الدفاع المدني

•شركة المياه الوطنية

•شركة الكهرباء

•الغرف التجارية

•لجان التعديات

وأكد أمير منطقة مكة خالد الفيصل على ضرورة تضافر جهود الجهات وسرعة البدء في إزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء.

وشدد أمير منطقة مكة على ضرورة تولي البلديات والجهات ذات العلاقة متابعة المواقع بعد الإزالة لضمان عدم عودة الأنشطة غير المرخصة في مواقعها السابقة أو في أي مواقع أخرى.





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