خبر سار لـ الهلال قبل مواجهة الفتح

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال خبرًا سارًا بشأن تطورات إصابة اللاعب عبدالله عطيف الأخيرة.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن عبدالله عطيف أجرى اليوم الأحد تدريبات مُنوعة بالكرة وذلك بعد أن أصبح قريبًا من إنهاء برنامجه التأهيلي بعد أن أُصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الهلال وشباب الأهلي دُبي الإماراتي بـ دوري أبطال آسيا.

مدرب الهلال يتنفس الصعداء

ويُعد عبدالله عطيف، واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها لوشيسكو في التشكيل الأساسي للفريق الهلالي.

من ناحية أخرى، يخوض نادي الهلال مباراة مهمة غدًا الاثنين، ضد نادي الفتح بالجولة الرابعة والعشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود مباراة الهلال والفتح، حيث يتمنى المدرب رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الهلالي الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، حيث إن فوز الهلال سيجعله يصل للنقطة رقم 57 ليكون أقرب كثيرًا من التتويج بـ دوري محمد بن سلمان.

وكان لقاء الدور الأول بين الهلال والفتح انتهى بالتعادل بثلاثية لكل فريق في المباراة التي أُقيمت في شهر أكتوبر الماضي. اليوم انطلاقة مباريات الجولة الـ24 وتنطلق اليوم الأحد أولى مباريات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 وذلك بعد استئنافه بدءًا من يوم الثلاثاء الماضي. وستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والفيحاء في تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي ضمك والفيصلي في تمام السابعة والربع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها. وسيجمع لقاء بين الوحدة والرائد في تمام الساعة السابعة والنصف على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضة بمكة المكرمة. بينما يواجه الاتحاد فريق الأهلي في تمام الـ9 من مساء اليوم في “الجوهرة المشعة”.



