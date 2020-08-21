خبر سعيد لـ الهلال يُخفف آثار الهزيمة من الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، خبرًا سعيدًا وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي أمس الخميس في الجولة الـ26 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب سلمان الفرج غاب عن أزرق العاصمة ضد الأهلي، ليتأثر خط وسط الأزرق كثيرًا، مما تسبب في خسارته للمباراة ضد الراقي.

سلمان الفرج يزف الخبر السار لـ الأزرق:

وذكر سلمان الفرج لاعب نادي الهلال خلال تصريحات لـ”العين الرياضية” أنه أصبح جاهزًا ومستعدًّا لمساعدة فريقه في المباريات المقبلة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد بطل آسيا، لمواجهة نادي الفيصلي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان.

ويسعى نادي الهلال للفوز على الفيصلي، وذلك من أجل الانفراد بصدارة الدوري بعيدًا عن نادي النصر.

ويتواجد أزرق العاصمة حاليًّا في المركز الأول في بطولة الدوري برصيد 60 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر الفائز أمس الخميس على نادي التعاون برباعية مقابل هدف.

متحدث الأهلي يسخر من لقطة بـ مباراة الهلال:

وفي وقت سابق، سخر فيصل زيد، المتحدث الرسمي باسم الأهلي، من تحليل حكم سابق للقطة تدخل أحد مدافعي نادي الهلال على قدم عمر السومة مهاجم الأهلي، خلال لقاء الفريقين أمس الخميس بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب زيد عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: “حكم سابق يُحلل لقطة، تدخل مدافع نادي الهلال على قدم الكابتن، عمر السومة، المدافع قفز على الأرض وليس على قدم اللاعب عمر السومة، معلش حقك علينا يا أرض”.





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