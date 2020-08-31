خبير تقني : الإيميلات المجمدة عرضة للاختراق الإلكتروني

المواطن- محمد داوود- جدة

قد يرغب البعض في إزالة حساباتهم الإلكترونية من بعض خدمات الويب، وهنا يبدأ في البحث عن كيفية القيام بذلك في نطاق الدعم والمساعدة بموقع الويب، ولكن هذه الجهود لا تكلل بالنجاح في أغلب الأحيان.

إزالة حساب المستخدم

وفي مثل هذه الحالات يمكن للمستخدم الاستعانة بموقع الويب Justdelete.me، الذي يسرد العديد من خدمات الإنترنت الشهيرة ويوضح النطاق، الذي يمكن فيه إزالة حساب المستخدم، وكيفية القيام بذلك بالتفاصيل.

أربعة ألوان للتصنيف

ويعتمد موقع الويب على أربعة ألوان لتصنيف مدى تعقيد إزالة الحسابات الإلكترونية؛ حيث يشير اللون الأخضر إلى الحسابات، التي يمكن إزالتها بسهولة، بينما يدل اللون الأصفر على درجة الصعوبة المتوسطة، ويشير اللون الأحمر إلى الحسابات الإلكترونية، التي يمكن إزالتها بصعوبة، لأنه لا يمكن للمستخدم في مثل هذه الحالات تجنب الاتصال بخدمة الدعم والمساعدة بالموقع المعني.

أما اللون الأسود فيشير إلى الحسابات الإلكترونية، التي يستحيل إزالتها على الإطلاق، ويمكن للمستخدم هنا محاولة إزالة أكبر قدر ممكن من البيانات.

وبشكل عام يجب على المستخدم إزالة الحسابات الإلكترونية غير المستعملة، حتى لا تتم إساءة استخدامها في أسوأ الحالات بفعل اختراق الحسابات أو تسريب البيانات.

تحذير من الإيميلات المجمدة

من جانبه يقول الخبير التقني عادل الحربي لـ”المواطن”: الأشخاص الذين لديهم إيميلات لا يستخدمونها أي مجمدة عن طريقهم عليهم إلغاء هذه الحسابات فورًا حتى لا تكون عرضة للتهكير وغزو محتوياتها وخصوصًا إذا تضمنت صور عائلية أو خاصة أو خطابات ومعلومات هامة ، أما في حالة الرغبة في عدم استخدام الإيميل والاحتفاظ به فالأفضل فتحه بين حين وآخر لتحديثه وعدم تجميده من قبل التطبيق نهائيًا.

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