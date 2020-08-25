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خسائر بنك ساب 5896 مليون ريال حتى 30 يونيو
مقارنة بأرباح 910 ملايين ريال العام الماضي

خسائر بنك ساب 5896 مليون ريال حتى 30 يونيو

2020/08/25
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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خسائر بنك ساب 5896 مليون ريال حتى 30 يونيو
المواطن - الرياض
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1 ملخص النتائج المالية في بنك ساب
2 سبب خسارة البنك السعودي البريطاني

سجل بنك ساب (السعودي البريطاني) الذي يُعد خامس أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات خسائر قدرها 5896 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بأرباح 910 ملايين ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

ملخص النتائج المالية في بنك ساب

البند6 أشهر 20196 أشهر 2020التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة3,097.003,718.0020.1 %
دخل العمليات3,981.004,687.0017.7 %
صافي الدخل910.00(5896.00)(747.9 %)
متوسط ​​عدد الأسهم1,916.632,054.807.2 %
ربح السهم (ريال)0.47(2.87)(704.3 %)

 

سبب خسارة البنك السعودي البريطاني

وقال البنك إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

– إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة خلال الفترة الحالية بنحو 7,418 مليون ريال سعودي.

– ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات لدعم عمليات تكامل الاندماج للبنكين، والمؤقتة بطبيعتها.

وأوضح أنه جاء ذلك على الرغم من:

– حال استبعاد خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة، يكون صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل مرتفعًا بنحو 177 مليون ريال سعودي.

– ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة %20.1.

– انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وقال البنك إنه نتج عن التعديل انخفاض صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م بنحو 51 مليون ريال سعودي عما أعلن عنه سابقًا، وكذلك انخفاض ربح السهم من 0.50 ريال سعودي إلى 0.48 ريال سعودي.

ويمكن الاطلاع على نتائج بنك ساب المالية وفق بيان السوق المالية تداول على الرابط التالي (هنا).

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