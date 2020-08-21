خسارة النصر لـ الدوري تُهدد برحيل 3 نجوم

المواطن - محمد سمعه

يقاتل نجوم الفريق الكروي الأول بنادي النصر، خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل العالمي حاليًّا المركز الثاني.

ورغم أن أصفر العاصمة يتواجد في مركز الوصافة بفارق ست نقاط عن نادي الهلال، لكنه في حال لم ينجح العالمي في الفوز بلقب الدوري فقد يؤدي هذا الأمر لرحيل 3 لاعبين عن بطل الدوري موسم 2018/ 2019 بعد نهاية الموسم الحالي.

من الأقرب لمغادرة النصر:

ويُعد الأقرب للرحيل عن العالمي كل من البرازيلي بيتروس ومواطنه جوليانو، إضافة للنيجيري أحمد موسى.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن إدارة النصر، لم تحسم بعد مصير اللاعب بيتروس إضافة للاعب جوليانو، كما أن موسى تعرض لانتقادات قوية بالفترة الأخيرة؛ بسبب هبوط مستواه الفني مع العالمي.

الفوز بالدوري يعني استقرار الأوضاع:

وإذا تمكن العالمي من الفوز بلقب الدوري، فهذا يعني استقرار الأوضاع نسبيًّا في النادي العاصمي، إضافة لوجود الفرصة المناسبة للتجديد للاعبين المهمين والحاسمين.

وكان نادي النصر فاز على فريق التعاون أمس الخميس برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن العالمي كان تُوج بلقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي، على حساب فريق التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.





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