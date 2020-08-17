خطأ تكرر مرتين وإدارة النصر تتقدم بشكوى لـ وزارة الرياضة

المواطن - محمد سمعه

يُقدم الفريق الكروي الأول بنادي النصر أداءً هزيلًا في المباريات بالفترة الأخيرة، حيث كان آخرها في لقاء الوحدة، فعلى الرغم من فوز العالمي بهدف في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن الأداء لم ينل إعجاب جماهير العالمي.

وقبل انطلاق مباراة الوحدة، غضبت إدارة النصر من تشغيل رشاشات المياه بـ ملعب الملك فهد الدولي وذلك أثناء إحماء لاعبي العالمي.

وقررت إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت تقديم شكوى لـ وزارة الرياضة بسبب هذا الأمر خاصة أنه تكرر للمرة الثانية بعدما تم رش الملعب بالمياه أثناء مباراة العالمي ضد الهلال في الديربي وفقًا لـ “دنيا الرياضة”.

وأضافت أن الحكم الفرنسي بينوا باستيان قرر إيقاف اللقاء حتى الانتهاء من عملية الرش.

سوابق مُثبتة لحكم ديربي النصر والهلال

وفي وقت سابق، كشف القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح “الفيفا”، سوابق مُثبتة تخص حكم ديربي النصر والهلال الأخير، الفرنسي بينوا باستيان، حول تعامله مع تقنية الـVAR، وذلك بعد اعتراض إدارة العالمي على أدائه التحكيمي في المباراة التي انتهت بخسارة أصفر العاصمة برباعية مقابل هدف.

وكتب الأمير عبر حسابه في “تويتر” اليوم الاثنين قائلًا: “الحكم الفرنسي بينوا باستيان له سوابق مثبتة في تجاهل حكام الـVAR”.

وأضاف الأمير: ” كيليان مبابي سبق له وأن اعترض على أداء الحكم بينوا باستيان في مباراة بين باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي، ووقتها خسر باريس بخماسية مقابل هدف”. متحدث النصر يسخر من حكم الديربي وفي وقت سابق، أثار سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، الجدل عن الحكم الفرنسي الذي أدار مباراة النصر والهلال الأخيرة التي أُقيمت يوم 5 أغسطس الجاري في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكتب الصرامي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “انتهت مباريات برشلونة وبايرن ميونخ، ليون ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ضد لايبزيج وأتالانتا ضد باريس سان جيرمان، وهذا الحكم المليح لم يظهر فيها، فقد ذُكرت المبررات بأن عودته لأوروبا لارتباطه بالمشاركة في قيادة مواجهات دوري الأبطال”.





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