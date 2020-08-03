خطة الأهلي للإبقاء على سلمان المؤشر

المواطن - محمد سمعه

تبذل إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، جهودًا كبيرة، وذلك من أجل إقناع اللاعب سلمان المؤشر بالبقاء في صفوف الراقي خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي النصر، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع سلمان المؤشر في الفترة الأخيرة، وذلك في حال قرر مغادرة الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبذل الأهلي قصارى جهده بمساعدة شخصيات أهلاوية من أجل أن يصبحوا حلقة وصل بين الإدارة وسلمان المؤشر لإقناعه بالتجديد مع الراقي وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

الأهلي يُسرع لتجديد عقد المؤشر

ويسعى النادي لتجديد عقد المؤشر سريعًا، وذلك قبل نهاية المدة الممنوحة للأندية من أجل تجديد أو تمديد عقود اللاعبين.

وفي سياق آخر، يبدو أن النادي الأهلي بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد استقر على صفقة دفاعية من العيار الثقيل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة جديدة بطلب من المدرب

وقالت صحيفة srbijadanas الصربية إن ميلويفيتش مدرب الأهلي طلب التعاقد مع الأسترالي ميلوش ديجينك مدافع الهلال السابق، ولاعب نادي النجم الأحمر الصربي حاليًا.

وأضافت الصحيفة الصربية أن الصفقة ستتم لمصلحة الأهلي مقابل مليوني يورو.

ولعب ميلوش ديجينك مع نادي الهلال بعام 2019، لكنه لم يستمر لفترة طويلة، ثم انضم للنجم الأحمر في العام الماضي. وسبق للمدافع الأسترالي من أصول كرواتية، اللعب مع ناديي شتوتغارت وميونيخ 1860 في ألمانيا ونادي يوكوهاما مارينوس الياباني. ومثّل ديجينك منتخبات أستراليا وصربيا في الفئات العمرية المختلفة، قبل أن يستقر به الحال على تمثيل منتخب أستراليا الأول، الذي شارك معه في كأس العالم للقارات عام 2017.



