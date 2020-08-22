خطة عاجلة في برشلونة لمنع رحيل ميسي

المواطن - محمد سمعه

وضع مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، برئاسة جوزيب بارتوميو، خطة لمنع رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحافية إيطالية تحدثت عن اقتراب نادي إنتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع النجم الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد إبداء رغبة كبيرة من المدرب أنطونيو كونتي بضم نجم برشلونة.

وكشفت صحيفة La Vanguardia أن رئيس برشلونة طلب من المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد إقناع ميسي بالبقاء في البارشا.

طلب خاص من بارتوميو لـ كومان بشأن ميسي:

وكان بارتوميو طلب من كومان عدم الإفصاح عن نتيجة اجتماعه مع ميسي؛ وذلك للحفاظ على بقاء النجم الأرجنتيني في النادي الكتالوني.

وسيتنافس باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي مع الإنتر، لضم النجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي وقت سابق، ذكر راديو كتالونيا الإسباني، أن ميسي جلس مع المدرب الجديد لـ برشلونة، الهولندي رونالد كومان، وأبلغه بأنه لا يريد البقاء في البارشا، مفضلًا الانتقال لفريق إنتر ميلان بالفترة المقبلة.

رحيل ميسي يمنع البارشا من ضم مارتينيز:

وفي حال انضم ميسي لنادي إنتر ميلان، فهذا يعني أن مواطنه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سيبقى في صفوف النادي الإيطالي ولن ينضم لـ برشلونة خلال الفترة المقبلة.





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