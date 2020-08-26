خطوات مهمة لإنشاء محتوى رقمي مثالي

بقلم : سلطان بن باز*

يعد إنشاء المحتوى الرقمي جزءاً مهماً من الاستراتيجية الرقمية في المنصات الإعلامية وحسابات التواصل الاجتماعي سواء كان ذلك للمنظمات أو الهيئات العامة وكذلك الأفراد. هنا يجب أن يتم تصميم كل جزء من المحتوى الذي تقوم بإنشائه بما في ذلك الصحف أو الأخبار الإلكترونية، والمنشورات والمدونات، ودراسات الحالة وغير ذلك بعناية خاصة لجذب القراء المحتملين إلى قناتك أو صفحتك ومضاعفة دخول الأفراد وزيادة النقر على حسابك.

وقبل البدء بإنشاء المحتوى الرقمي هناك أساسيات ونقاط ينبغي مراعاتها: –

-بعد تحديد جمهورك المستهدف، هناك عدة خطوات يمكن أن تساعد في تحسين جودة وتأثير عملية إنشاء المحتوى الرقمي. على الرغم من أن بعض الخطوات قد لا تكون مناسبة لجميع أنواع المحتوى، إلا أنها تنطبق بشكل عام على معظم المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة العلامات التجارية B2B.

-حدد الغاية والهدف من حسابك أو الحسابات التي تعمل عليها فلكل محتوى له غايته المختلفة. بينما تُظهر دراسات الحالة تجربة الجهة أو الأشخاص وخبرتهم في مجالات محددة، من خلال تحديد الغرض في بداية عملية إنشاء المحتوى، (إخباري، تسويقي، تعليمي، تجاري، إرشادي… ) عليه يمكنك تحديد أن يحقق المحتوى الخاص بك النتائج المرجوة.

-أنشئ محتوى مفيداً وعالي الجودة في إنشاء المحتوى الرقمي، القاعدة الأساسية هي أن كل جزء من المحتوى الذي تنشئه يجب أن يكون مفيداً وملائماً للجمهور المستهدف. كلما كان المحتوى أكثر فائدة، كان من الأسهل على الجمهور تكييفه مع مواقفهم ومشاركتها مع الآخرين في دوائر تأثيرهم.

-تعزيز المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. شارك محتوى مختلفاً على كل شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي وإضافة نطاق إلى الحملات. يجب أن يكون المحتوى الذي تشاركه على كل موقع فريداً وثرياً لمنح متابعيك سبباً لمتابعتك على أكثر من شبكة. عادةً ما تقدم منشورات المدونة وأنواع المحتوى الأخرى التي لها الكثير من المشاهدات والإعجابات والمشاركات تصنيفات أعلى لمحركات البحث.

– استخدم الصور والوسائط المتعددة. استكمل المحتوى المكتوب بالصور والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو. (حسب دراسة قامت بها MDG Advertising فإن المحتوى المقترن بصور معبرة يحصل على مشاهدات إجمالية بنسبة 94 في المائة في المتوسط ​​أكثر من أولئك الذين لا يضعون صورً. وتكشف الإحصائية نفسها أن 67 في المائة من المستخدمين عبر الإنترنت يعتبرون الصور الواضحة والمفصلة أكثر أهمية من معلومات المنتج أو تقييمات الأفراد

– تنفيذ برنامج تحسين محركات البحث. بدلاً من تخمين الكلمات الرئيسية لاستخدامها في جميع أنحاء المحتوى الخاص بك وتأمل أن يكون لها صدى لدى الجمهور، فمن المفيد أكثر تنفيذ استراتيجية رسمية لتحسين محركات البحث تستفيد من أدوات Google والموارد الأخرى. يساعدك برنامج تحسين محركات البحث (SEO) القوي على اكتشاف المصطلحات الأكثر بحثاً والأكثر قيمة لموقعك أو متجرك.

– التحليل المستمر للمحتوى ومتابعة حالة ردة فعل المتلقي (المتابعين )بين وقت وآخر لتقييم السلوكيات للأفراد أو الجهات الذين يشاهدون أجزاء معينة من المحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تظل على دراية بمدى ترتيبك في أفضل محركات البحث وأن تهدف باستمرار إلى تحسين هذه التصنيفات.

*مختص بالإعلام الرقمي [email protected]





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