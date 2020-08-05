خطوة جديدة من أرسنال لضم كوتينيو

المواطن - مروة نبيل

اتخذت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي خطوة جديدة من أجل حسم صفقة نجم برشلونة الإسباني، البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

آرسنال يستهدف ضم كوتينيو

ويسعى نادي برشلونة للتخلص من كوتينيو خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل الاستفادة بأمواله في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات جديدة، خاصة أنه أصبح خارج حسابات الإدارة والمدير الفني كيكي سيتين.

وأشارت صحيفة “مترو” البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى أن برشلونة كثف محادثاته مع أرسنال خلال الأيام الماضية، من أجل شراء اللاعب البرازيلي، كما بدأ التفاوض مع وكيل أعماله، كيا جورابشيان.

وأضافت الصحيفة: “برشلونة اشترط أن يكون رحيل اللاعب هذه المرة نهائيًا وليس على سبيل الإعارة مثلما حدث مع بايرن ميونيخ، كما أن أرسنال حريص للغاية على إعادة البرازيلي إلى البريميرليج، وهناك استعداد من جميع الأطراف لإنجاز الصفقة”.

وشددت صحيفة “مترو” البريطانية، على أن نادي أرسنال يعتبر أقرب فريق للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، على الرغم من أن برشلونة لم يغلق الباب أمام الأندية الأخرى.

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