خطوة جديدة من الإنتر لخطف ميسي من برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي إنتر ميلان الإيطالي جهز خطته التي سينفذها، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكروي الأول لـ برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة La Gazzetta Dello Sport أن إنتر ميلان سيُقدم عرضًا خياليًّا لإقناع ميسي بالانضمام للنادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية على أن إنتر ميلان سيبحث عن راعي صيني وذلك من أجل تقديم مبلغ خرافي لـ برشلونة للموافقة على بيع ميسي خلال الفترة المقبلة.

برشلونة لا يرغب في رحيل ميسي:

وفي وقت سابق، وضع مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، برئاسة جوزيب بارتوميو، خطة لمنع رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحافية إيطالية تحدثت عن اقتراب نادي إنتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع النجم الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد إبداء رغبة كبيرة من المدرب أنطونيو كونتي بضم نجم برشلونة.

وكشفت صحيفة La Vanguardia أن رئيس برشلونة طلب من المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد إقناع ميسي بالبقاء في البارشا.

ماذا طلب رئيس برشلونة لمنع رحيل ميسي؟

وكان بارتوميو طلب من كومان عدم الإفصاح عن نتيجة اجتماعه مع ميسي؛ وذلك للحفاظ على بقاء النجم الأرجنتيني في النادي الكتالوني.

وسيتنافس باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي مع الإنتر، لضم النجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي وقت سابق، ذكر راديو كتالونيا الإسباني، أن ميسي جلس مع المدرب الجديد لـ برشلونة، الهولندي رونالد كومان، وأبلغه بأنه لا يريد البقاء في البارشا، مفضلًا الانتقال لفريق إنتر ميلان بالفترة المقبلة.





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