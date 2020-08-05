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خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل 50 ألف إصابة و1107 وفيات بـ كورونا
إجمالي الإصابات يرتفع لـ 4,7 مليون حالة و156 ألف وفاة

خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل 50 ألف إصابة و1107 وفيات بـ كورونا

2020/08/05
الساعة 11:27 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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خلال 24 ساعة.. أمريكا تسجل 50 ألف إصابة و1107 وفيات بـ كورونا إصابات فيروس كورونا في أمريكا
المواطن - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 49,988 إصابة مؤكدة و1,107 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,748,806 إصابة حتى تاريخ اليوم.

فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 156,311 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.




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