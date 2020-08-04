درجة الحرارة 50 وأهالي حفر الباطن يعانون انقطاع التيار

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يعاني أهالي عدد من أحياء محافظة حفر الباطن من انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ ومستمر هذه الأيام، الأمر الذي أثار استياء وتذمر الأهالي وسط الأجواء الحارة التي تشهدها المحافظة والتي تعتبر من أعلى درجات الحرارة على مستوى المملكة.

وذكر البعض منهم أن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي تسبب بالخسائر والأعطال في بعض الأجهزة بالمنازل مثل الثلاجات والمكيفات.

كبار السن لا يتحملون انقطاع التيار

‏وقال وليد العمهوج: نحن خلال الأسبوع الماضي تضررنا كثيرًا من انقطاع الكهرباء حيث انقطع 4 أيام في وقت ذروة الحرارة الشديدة عند الساعة الثانية عشرة والواحدة ظهرًا ويوجد لدينا كبار بالسن وأطفال لا يتحملون الحرارة الشديدة وخصوصًا هذه الأيام حيث وصلت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، حيث أطالب شركة الكهرباء إن كان هناك خلل يتم إصلاحه في الأوقات الباردة نسبيًا.

تلفيات في الأجهزة

ومن جانبه أبان محمد باني الشمري أنه من سكان حي الفيحاء الذي انقطع فيه الكهرباء ثلاث مرات خلال أسبوع واحد في أوقات الظهيرة التي تصل درجات الحرارة حينها إلى 50 درجة مئوية والأمر الذي تسبب كذلك في عطل بالمكيفات والثلاجات، وعند التواصل مع الشركة نجد وعود وهمية بعودة الكهرباء خلال لحظات والتي تصل إلى ساعتين أو ثلاث.‏

انقطاع مفاجئ

‏وبدوره ذكر ناصر الشمري أن الكهرباء انقطعت فجأة على منزله واستمر إلى أكثر من 4 ساعات بدون سابق إنذار، وبكل أسف يتكرر هذا الأمر سنويًا خلال فصل الصيف فهناك من لا يتحمل الحر في البيوت من كبار السن والمرضى والأطفال حديثي الوﻻدة.

تذبذب في الكهرباء

وذكرت أم يوسف التي تسكن حي الفيصلية أن الكهرباء استمر قرابة الساعتين متذبذبًا والمكيفات تخف وتشتد قوتها كل دقيقتين، فعلي شركة الكهرباء العلم أن حفر الباطن تصل إلى 50 درجة مئوية فمن غير المعقول ما يحدث خلال هذه الأوقات.

‏ القيصومة أعطال مستمرة

وذكر مشعل الدهمشي أنه عند الحديث عن شركه تعد من أكبر شركات العالم والتي يفترض عليها مقابل المبالغ الطائلة التي تفرض على المواطن لسداد الفواتير شهريا أن تكون الخدمات Vip، وما نشاهده الآن لا تزال الخدمات بدائية وأجزاء كبيرة من الأحياء تعتمد تغذية الكهرباء على الأعمدة وليست أرضية، مما تسبب لنا في مدينة القيصومة أعطال مستمرة، إن كان في فصل الشتاء مع الأمطار أو في الصيف مع درجات الحرارة العالية.

‏وأضاف الدهمشي: حين الاتصال على الطوارئ تبدأ معاناة التأخير دون أي مبالاة للمواطنين مع أجوائنا الصعبة أو وجود مرضى يحتاجون بعض الأجهزة التي تعمل بالكهرباء، وأن معاناتنا بأحد أحياء القيصومة مع محول كهرباء مثبت بعمود كهرباء دائمة الأعطال ويحدث تذبذب بالجهد الكهربائي مما أدى إلى عطل في المكيفات والثلاجات، وبعد معاناة عند وصولهم يكون الحل مؤقتًا وليس جذريًا، وخلال سكني في الحي من قرابة عامين تعطل أكثر من 8 مرات.

ارتفاع درجات الحرارة

ومن جانبه، ذكر مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بحفر الباطن لـ”المواطن” أن مشكلة الانقطاعات المفاجئة تكون بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمحافظة حفر الباطن، أو يكون السبب الآخر أن بعض المواطنين يقوم بزيادة أجهزة التبريد سواء كانت مكيفات أو ثلاجات وان حجم الأمبير في عداد الكهرباء لا يتحمل ذلك فيفترض التقدم للشركة وطلب زيادة الأمبير.

الكهرباء تعوض

وفي ذات السياق، أكد حساب العناية بالمشتركين التابع لشركة الكهرباء، أنه بإمكان أي شخص التقدم بطلب تعويض عن التلفيات التي تحدث جراء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك من خلال التواصل مع خدمة المشتركين.

وأوضحت شركة الكهرباء، أنه يجب إرفاق صورة من الهوية الوطنية وفواتير الصيانة والأضرار مع الطلب المقدم.



