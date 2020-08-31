دودة شريطية تسكن رأس صيني منذ 17 عامًا

المواطن- محمد داوود- جدة

لم يتوقع الشاب الصيني «تشين بو» أن الأعراض التي تلازمه منذ 17 عامًا وراءها دودة حية تسكن دماغه، إذ أخضع أطباء جامعة ووتشانج شرق الصين (23 عامًا) لأشعة مقطعية، ليفاجئوا بدودة شريطية طولها 12 سنتيمترًا تتحرك في المخ، ورجحوا أن تناوله حيوانات برية غير مطبوخة مثل الضفادع والثعابين هو السبب.

صداع وغثيان متكرر

وعانى الشاب مذ كان عمره 6 سنوات من تنميل في يديه وقدميه وصداع وغثيان متكرر، إلا أنه قرر الذهاب للمستشفى بعدما فقد الإحساس في نصف جسده الأيمن، إذ نجح الأطباء في إزالة الدودة من دماغه، ويتماثل للشفاء بشكل تدريجي.

أطعمة غير مطبوخة

ويعّلق استشاري الصحة العامة الدكتور إبراهيم زين قائلًا لـ”المواطن” : مثل هذه الحالات رغم كونها نادرة إلا أن حدوثها وارد، وتكثر في – الدول الآسيوية- مثل الصين وتايلاند لعدة أسباب منها تناول أطعمة غير مطبوخة جيدًا أو عدم غسل الفواكه والخضار، فالدودة الشريطية من أنواع الديدان الطفيلية، وتسمى بالشريطية لأنها مفلطحة غير مستديرة، وهي لا تنتقل للإنسان إلا عن طريق وسيط مثل تناول لحم غير مطبوخ جيدًا.

علامات وأعراض المرض

ولفت الدكتور زين إلى وجود بعض علامات وأعراض العدوى المعوية منها الغثيان، الضعف، فقدان الشهية، ألم البطن، الإسهال، الشعور بالدوخان، زيادة الرغبة تجاه الأطعمة المالحة، فقدان الوزن، وعدم تحقيق الامتصاص الكافي للعناصر الغذائية من الطعام.

نصائح ووصايا هامة

وينصح الدكتور زين للوقاية من الإصابة بالدودة الشريطية، بضرورة غسل اليدين قبل استخدام المرحاض وبعده، أو قبل تحضير الأطعمة وتناولها، تجنّب تناول السمك واللحم غير المطبوخ، طهي اللحم بشكل كامل على درجة حرارة لا تقل عن 63 درجة مئوية لقطع اللحم الكاملة، و71 درجة مئوية للحم المفروم والدواجن، تجميد اللحوم على (-20) درجة مئوية لمدة يوم كامل على الأقل، إذ يساهم ذلك في القضاء على بيوض الدودة الشريطية، غسل الفواكه والخضراوات جيدًا.

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