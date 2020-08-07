دوري الأبطال الأوروبي الفرصة الأخيرة لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، غدًا السبت، مباراة غاية في القوة ضد نابولي الإيطالي دوري الأبطال الأوروبي في مرحلة إياب دور ثمن النهائي.

ويسعى فريق برشلونة لإرضاء طموحات جماهيره والعبور للدور ربع النهائي في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي، خاصة أنها الأمل الوحيد للبارشا من أجل الفوز والمضي قدمًا للتتويج بالبطولة بعد فقدان لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد وتوديع بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويواجه نابولي فريق برشلونة على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ضمن مباريات دوري الأبطال الأوروبي.

وكان لقاء الذهاب بين برشلونة ونابولي في الدور الـ16 بـ دوري الأبطال الأوروبي، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب سان باولو معقل فريق نابولي بمدينة نابولي جنوب إيطاليا.

جريزمان يتألق بـ دوري الأبطال الأوروبي:

وسجل لـ برشلونة بلقاء الذهاب في ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، بينما سجل لفريق نابولي، اللاعب البلجيكي درايز ميرتينز.

وقبل انطلاق مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال الأوروبي، أعلن مدرب الفريق الكتالوني، كيكي سيتين، قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة فريق الجنوب الإيطالي.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة ضد نابولي بـ دوري الأبطال الأوروبي غياب الثنائي عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي، فيما يتواجد أنطوان جريزمان وكليمنت لينجليت ورونالد أراوخو بعدما حصلوا على التصريح الطبي، وذلك وفقًا لبيان البارشا.

قائمة برشلونة للمباراة بـ دوري الأبطال الأوروبي:

وجاءت قائمة البارشا في المباراة المرتقبة بـ دوري الأبطال الأوروبي كالتالي؛ تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، خوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو، فرينكي دي يونغ، سيرجي روبيرتو.

كما يتواجد في قائمة الفريق الكتالوني كل من؛ لينجليت، جريزمان، إيناكي بينا، فاتي أرواخو، ريكارد بويج، نيتو، فاتي أراوخو، مونشو، أوسكار مينجويزا، كونراد، لودوفيت ريس، أليخاندرو أوريانا، لويس سواريز وليونيل ميسي استعدادًا لـ مباراة نابولي بـ دوري الأبطال الأوروبي.



