دوري محمد بن سلمان.. أجمل 3 أهداف في الجولة الـ27

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

اللجنة الفنية في @SPL تختار أجمل 3 أهداف في الجولة 27. 🤩👏 علي الحسن 🎶

عبدالرزاق حمدالله🎯

أحمد موسى 🚀 ❓أي منهم يستحق يكون #هدف_الجولة؟ 🤔🔝@baja_foods pic.twitter.com/dXGDRT66EC — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 26, 2020

أجمل 3 أهداف

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الفتح علي الحسن في شباك الحزم، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/3، لينعش آماله في البقاء بمنافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ27 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، في المباراة التي انتهت بتحقيق فريقه لفوز عريض على العدالة.

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النيجيري أحمد موسى في شباك العدالة على جائزة الأفضل، في المباراة التي حسمها العالمي بسداسية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان

وشهدت الجولة الـ27 تحقيق أصحاب الأرض لـ6 انتصارات، مقابل فوز الضيوف في مباراتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة، وتم تسجيل 33 هدفًا، وحافظ حارسان فقط على نظافة شباكهما.

وجاءت نتائج الجولة الـ27 كالتالي؛ فوز الاتفاق على الرائد برباعية نظيفة، وتعادل الشباب وأبها إيجابيًّا، وتغلب الفتح على الرائد بنتيجة 4/3، واستعادة الاتحاد لنغمة الانتصارات بالفوز على الفيحاء برباعية مقابل هدف.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره العدالة بنتيجة 6/1، وتجاوز الهلال عقبة الفيصلي بثنائية نظيفة، فيما تغلب ضمك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وفاز الوحدة على التعاون بالنتيجة ذاتها.





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