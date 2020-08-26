‎الرئيسية
الرياضة
دوري محمد بن سلمان.. أجمل 3 أهداف في الجولة الـ27
حمدالله يُنافس موسى والحسن على اللقب

دوري محمد بن سلمان.. أجمل 3 أهداف في الجولة الـ27

2020/08/26
الساعة 7:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
93
0
طباعة
دوري محمد بن سلمان.. أجمل 3 أهداف في الجولة الـ27 حمدالله يحتفل بالهدف
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 أجمل 3 أهداف
2 دوري محمد بن سلمان

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

 

 

أجمل 3 أهداف

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الفتح علي الحسن في شباك الحزم، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/3، لينعش آماله في البقاء بمنافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ27 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، في المباراة التي انتهت بتحقيق فريقه لفوز عريض على العدالة.

كما يُنافس الهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النيجيري أحمد موسى في شباك العدالة على جائزة الأفضل، في المباراة التي حسمها العالمي بسداسية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

دوري محمد بن سلمان
حمدالله يحتفل بالهدف

دوري محمد بن سلمان

وشهدت الجولة الـ27 تحقيق أصحاب الأرض لـ6 انتصارات، مقابل فوز الضيوف في مباراتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة، وتم تسجيل 33 هدفًا، وحافظ حارسان فقط على نظافة شباكهما.

وجاءت نتائج الجولة الـ27 كالتالي؛ فوز الاتفاق على الرائد برباعية نظيفة، وتعادل الشباب وأبها إيجابيًّا، وتغلب الفتح على الرائد بنتيجة 4/3، واستعادة الاتحاد لنغمة الانتصارات بالفوز على الفيحاء برباعية مقابل هدف.

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره العدالة بنتيجة 6/1، وتجاوز الهلال عقبة الفيصلي بثنائية نظيفة، فيما تغلب ضمك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وفاز الوحدة على التعاون بالنتيجة ذاتها.

 

الوحدة ضد التعاون
جانب من المباراة

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :