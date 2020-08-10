دوري محمد بن سلمان.. أحمد موسى يُعزز تقدم النصر

المواطن - مروة نبيل

استعاد النيجيري أحمد موسى ذاكرة التهديف بعد فترة من الغياب، ونجح في هز الشباك خلال مباراة أبها ضد النصر الآن، لتصبح النتيجة تقدم العالمي بهدفين دون رد.

أحمد موسى يهز الشباك:

ويلعب أبها ضد النصر الآن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ23 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى أحمد موسى تمريرة مميزة لينفرد بحارس مرمى الفريق الأبهاوي، ليضيف الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 64، وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله قد هز الشباك من ركلة جزاء عند الدقيقة 58، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد خسارة ديربي الرياض الجولة الماضية، فيما يطمح أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني بـ45 نقطة.



