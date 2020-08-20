دوري محمد بن سلمان.. أوروغوياني يُدير مباراة الأهلي والهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

الأهلي والهلال

ويلعب الراقي والهلال اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ختام منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم أوروغوياني بقيادة أندريس كونها، ويُساعده ريتشارد ترينيداد ونيكولاس تاران، والحكم الرابع شكري الحنفوش، وحكم الفيديو البرتغالي ميغيل أزفيدو، ويُساعده خلف الشمراني.

مباراة اليوم

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 9 نقاط عن النصر والوصيف، وذلك قبل مباراة اليوم، فيما يحتل الراقي المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الماضية وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فيما يطمح الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته، أملًا في التتويج باللقب مبكرًا.

مواضيع ذات صلة

الهلال يستهدف الفوز الـ12 ضد الأهلي





شارك الخبر