دوري محمد بن سلمان.. إحصائية سلبية تُلاحق النصر ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر ضد الهلال اليوم في قمة مواجهات الجولة بعد استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب توقفه منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

النصر ضد الهلال

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية سلبية تُلاحق النصر ضد الهلال قبل ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الـ23 اليوم.

وأشارت إلى أن العالمي يُعاني ضد الهلال حيث خسر 11 مباراة، واهتزت شباكه أمامه بـ40 هدفًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أكثر من خسارته وتلقيه أهدافًا أمام أي فريق آخر في المسابقة المحلية.

وتُقام مباراة النصر ضد الهلال على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُطلق عليها اسم جولة “عيدنا عيدين” احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.

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