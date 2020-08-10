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دوري محمد بن سلمان.. إحصائية مميزة تدعم الهلال ضد الفتح
قبل مواجهة اليوم في الجولة الـ24

دوري محمد بن سلمان.. إحصائية مميزة تدعم الهلال ضد الفتح

2020/08/10
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان.. إحصائية مميزة تدعم الهلال ضد الفتح جانب من مباراة سابقة
المواطن - مروة نبيل
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1 الهلال ضد الفتح
1.1 ترتيب دوري محمد بن سلمان

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الفتح المقرر إقامتها، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد الفتح

وتُختتم الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء اليوم، بمباراة الزعيم  ضد الفتح التي يحتضنها استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويُقدم الزعيم مستوى مميزًا في مباريات الهلال ضد الفتح الأخيرة بمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم ينجح النموذجي في تحقيق الفوز منذ ديسمبر عام 2012، ما يُصعب مهمة الفريق في لقاء اليوم.

 

الهلال والفتح
جانب من مباراة سابقة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الفوز 10 مرات ضد نظيره الفتح، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات، ويطمح لاعبو الأزرق لمواصلة هذه السلسة المميزة خلال مباراة اليوم.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وينفرد الفريق الأول لكر القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، وذلك قبل مباراة اليوم، فيما يحتل النموذجي المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

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