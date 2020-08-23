دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد والفيحاء لا يعرفان التعادل

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والفيحاء ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ نظرًا لأهميتها لرغبة الفريقين في الابتعاد عن المراكز الأخيرة.

الاتحاد والفيحاء:

ويلعب الفريقان على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الاتحاد والفيحاء في المسابقة المحلية قبل مباراتهما المقبلة.

ولم يتعادل الاتحاد والفيحاء في أي مواجهة من قبل، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في تحقيق الفوز مرتين، فيما تمكن الفريق البرتقالي من الفوز في 3 مواجهات.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء اليوم الأحد، إلى جدة، استعدادًا لمباراة الغد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الـ12.





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