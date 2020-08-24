دوري محمد بن سلمان.. الاتحاد يتقدم على الفيحاء بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم العميد، بهدفين مقابل هدف.

ويلعب الاتحاد ضد الفيحاء على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يضغط:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الفيحاء بشكل سريع، ونجح البرازيلي في هز الشباك بتسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الثانية، مستغلًّا تلقيه تمريرة عرضية مميزة من الجانب الأيمن.

وواصل العميد ضغطه؛ وحصل النجم البرازيلي على الكرة وأطلق تسديدة قوية عند الدقيقة الخامسة، ليمنح فريقه التقدم بثنائية في الدقائق الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيحاء يُقلص الفارق:

وضغط الفيحاء بعد ثنائية العميد، ونجح أنجيلو نيتو في تقليص الفارق من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 28، ليضغط الفريقان بعد الهدف بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد صاحب المركز الـ12.





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