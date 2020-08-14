دوري محمد بن سلمان .. الاتحاد يذوق طعم الفوز بهدف المولد بعد صيام 3 مباريات

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، من تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الاتفاق بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ العميد الشوط الأول من مباراة الاتفاق، بشكل هادئ حيث لم يخلق الكثير من الفرص التي تُمكنه من إحراز الهدف الأول بشباك الفريق الاتفاقي.

ولم ينجح نادي الاتفاق في مباغتة العميد إلا عبر ضربة رأسية تعامل معها الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي بشكل جيد.

الاتحاد يتعادل سلبيًّا في الشوط الأول:

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والاتفاق بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، من المباراة، كشر العميد عن أنيابه حتى تمكن اللاعب فهد المولد من إحراز الهدف الأول للعميد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين.

وواصل نادي الاتحاد بعد ذلك محاولاته بكل قوة، من أجل إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وحاول الاتفاق في أكثر من مناسبة عبر اللاعب محمد الكويكبي تسجيل هدف التعادل في شباك العميد ولكن دون فائدة.

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 26 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان، بينما تجمد رصيد نادي الاتفاق 35 نقطة في المركز الثامن في جدول الترتيب.

وقبل مباراة الاتحاد والاتفاق، كان الفتح فاز على أبها بثنائية مقابل هدف، وتعادل الشباب مع الفيحاء بنتيجة هدف لكل فريق، بينما فاز الرائد على الحزم بثلاثية مقابل هدف.

ونجح العميد في تذوق طعم الانتصارات، بعد صيام استمر 3 مباريات، وذلك بعد الخسارة من أندية الوحدة وأبها والأهلي في الجولات الـ22 والـ23 والـ24 على الترتيب.



